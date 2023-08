Ultime Notizie – Morte Prigozhin e incidente aereo | Cremlino | “Possibile atrocità deliberata”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 30 agosto 2023) E’che l’in cui sono morti Evghenye altri nove dirigenti della Wagner sia stato provocato in modo deliberato. Lo ha ammesso il portavoce del, Dmitry Peskov, citando i risultati dell’inchiesta. “Gli inquirenti stanno considerando diverse possibilità, inclusa quella, sapete di cosa parlo, diciamo di una”, ha affermato, escludendo la possibilità di allargare l’inchiesta, in mano al Comitato investigativo, a inquirenti stranieri. I funerali disi sono tenuti ieri in forma privata, assente il presidente russo Vladimir Putin. “Sappiamo tutti che ilha una lunga storia di uccisioni di oppositori”, ha dichiarato ieri la portavoce della Casa Bianca, Karine ...