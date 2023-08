Ultime Notizie – Juve blinda Yildiz | contratto fino al 2027

(Di mercoledì 30 agosto 2023) LaKenan, 18enne gioiello delle settore giovanile bianconero, con il rinnovo delal. “Kenanrinnova con lantusal. – si legge sul sito ufficiale del club bianconero – L’attaccante turco classe 2005, approdato in bianconero nel luglio 2022, estende la durata del suodopo settimane indimenticabili. Prima la tournée negli Stati Uniti con la Prima Squadra, poi l’esordio in Serie A, a Udine, nel successo contro l’Udinese lo scorso 20 agosto e, qualche giorno fa, la prima volta all’Allianz Stadium, contro il Bologna”. “Il rinnovo chiude un agosto pieno di sogni realizzati. La firma, e i momenti speciali appena citati, sono il punto ...

Fuori dal paniere principale, Cucinelli ha guadagnato il 6,7%, all'indomani della pubblicazione della robusta trimestrale e dopo l'andamento debole dellesettimane. Volatile il petrolio, ...È la ricetta condivisa per affrontare quella che, nei video diffusi sulla rete da romani e turisti, è sembrata nellesettimane una invasione di roditori senza precedenti in una delle zone più ...... lesu tecnologia, gadget, ambiente, salute e diritti. Iscriviti subito " Segnare sul ... i nostri approfondimenti Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, ...

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi: pioggia di droni sulla Russia, attacco missilistico su Kiev Virgilio Notizie

Gianluca Pessotto, Football Teams Staff Coordination manager della Juve, ha parlato della Juventus Next Gen e delle seconde squadre in occasione della presentazione della partnership tra la Lega Pro e ...Trovi tutti gli articoli salvati nella tua area personale nella sezione preferiti e sull'app Corriere News. Il golpe in Gabon è l’ottavo consecutivo in soli tre anni in quella parte dell’Africa, cioè ...