Ultime Notizie – Inter | ricordi Balogun? Lo ha preso il Monaco

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Folarin, attaccante accostato all’nel calciomercato 2023, è un nuovo giocatore del. Il 22enne attaccante statunitense arriva nel Principato dall’Arsenal per 45 milioni di euro complessivi e ha firmato un contratto fino al 2028. Nella passata stagioneha segnato 22 reti in 39 partite con la maglia del Reims. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione