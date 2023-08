Ultime Notizie – Elon Musk apre agli spot politici su X in vista delle presidenziali Usa

Leggi su informazioneriservata.eu

Il social network X consentirà pubblicità e messaggi politici in vista delle elezioni Usa del 2024, attuando quindi un'inversione di rotta rispetto alle restrizioni applicate da Twitter nel 2019. Lo annuncia la piattaforma sul suo profilo. Con il nuovo corso inaugurato dal nuovo proprietario, "X consentirà alle persone di avere un confronto diretto con i rappresentanti" e per fare questo potenzierà "il team che seguirà le elezioni, al fine di combattere le manipolazioni, individuare i profili falsi e monitorare la piattaforma per proteggerla da eventuali minacce".