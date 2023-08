Ultime Notizie – Calciomercato Milan | Taremi nel mirino | l’offerta | ultime news

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Ila caccia di Mehdi. I rossoneri, secondo ledi, sono sulle tracce del centravanti iraniano del Porto. L’attaccante è legato al club lusitano da un contratto valido fino al 2024. Il, quindi, vorrebbe provare ad acquistaread una cifra ragionevole nellegiornate della sessione di mercato. Secondo Sky Sport, i rossoneri offrirebbero 12 milioni più 2 milioni di bonus. La richiesta iniziale del Porto sarebbe di circa 20 milioni. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Il funerale di Yevgeny Prigozhin si è svolto in forma privata. Ne dà notizia il servizio stampa della Concord. Sarà in Cina il primo viaggio all'estero del presidente russo da quando la Cpi ha ...Samsung ha svelato le sue memorie GDDR7 nel mese di luglio, promettendo che questemiglioreranno del 40% le performance delle schede video su cui verranno montante, garantendo al contempo una ...... non ancora perfetta (resta qualche sbavatura), ma certo molto più cinica che nelledue ... Pietrini: 'Le parole di Sylla ci hanno svegliato' Leggi i commenti Volley: tutte le29 agosto - ...

Guerra in Ucraina, le ultime notizie di oggi: bomba su jet Prigozhin, Zelensky fa marcia indietro su negoziati Virgilio Notizie

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, il Torino starebbe iniziando a valutare i possibili sostituti di Alessandro Buongiorno. Il difensore potrebbe infatti finire all’Atalanta i ...Le truppe ucraine issano la bandiera sulla riva sinistra del Dnipro e stringono il cerchio attorno a Bakhmut, che rischia di trasformarsi in una trappola per i soldati russi, secondo le ultime news e ...