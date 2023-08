UFFICIALE – Sarà Colombo l’arbitro di Napoli-Lazio | al VAR Di Paolo

Marchetti dirigerà Inter - Fiorentina, Empoli - Juve ad Ayroldi ROMA -Antonio Rapuano della sezione di Rimini a dirigere venerdì sera, alle 20.45 all'Olimpico, l'... il quartoMariani, ...... pertanto non conosciamo ancora molti dettagli sullo smartphone, almeno non in via. Negli ... Il cuore pulsanteper entrambi il chip Google Tensor G3, supportato da 8 o 12 GB di RAM LPDDR5 ...Al suo attivo due vittorie e tre podi (quattro podi nella Sprint) nel 2023 eportacolori del Team Tavullia per il quinto anno consecutivo dopo l'esordio in Moto2 nel 2020 con l'esordio nella ...

Beto, addio Udinese: ufficiale all'Everton. Chi sarà il sostituto Tuttosport