UFFICIALE | Pavard è dell'Inter! Il comunicato e tutte le cifre

... nonostante l'attesa, con l'Inter forte della volontà dello stessodi raggiungere l'Italia. ... Ancora un colpo del Frosinone e ancora dalla Juve: dopo Soulé, èanche Kaio Jorge. ......per Benjamin. Il centrale difensivo francese sosterrà le visite mediche sono previste per questo mercoledì 30 agosto a Milano, a quel punto poi dovrebbe arrivare l'annunciodel ...L'Inter invece rinsalda ulteriormente difesa e fascia: finalmente fatta per Benjamin, che ... Oggi è diventatol'addio di Norberto Beto : accordo tra Udinese ed Everton, il centravanti ...

Inter, visite mediche completate per Pavard: sorrisi e saluto ai tifosi, poi la firma in sede La Gazzetta dello Sport

Siamo nelle ore degli ultimi fuochi d'artificio, i momenti più concitati in cui gli affari apparentemente fatti possono svanire in un soffio e soprattutto gli attimi in cui le idee che appaiono utopis ...Benjamin Pavard ora è un nuovo giocatore dell'Inter ... Ora si attende soltanto l'annuncio ufficiale del club nerazzurro. Arriva a titolo definitivo dal Bayern Monaco per 30 milioni più 2 di bonus e ...