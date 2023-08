UFFICIALE | Kristiansen è un nuovo giocatore del Bologna | il comunicato

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Victorè ufficialmente undel. Il difensore arriva con la formula del prestito con diritto di riscatto Victorè ufficialmente undel. Il difensore arriva con la formula del prestito con diritto di riscatto.– IlFc 1909 comunica di aver acquisito dal Leicester City Fc il diritto alle prestazioni sportive del difensore Victora titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024 con opzione per l’acquisizione definitiva. Sesto calciatore danese della storia del club, Victor è un terzino sinistro classe 2002 di grande impatto fisico e di notevole corsa. Fra i migliori prodotti di sempre del settore giovanile ...

UFFICIALE – Bologna, acquistato Kristiansen dal Leicester: ecco la sua gestione all’asta SOS Fanta

Nel pomeriggio odierno il Bologna ha ufficializzato l'arrivo di Victor Kristiansen dal Leicester City. Il terzino sinistro è ...