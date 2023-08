UFFICIALE – Balogun al Monaco | Arsenal più che accontentato! Le cifre

(Di mercoledì 30 agosto 2023)lascia l’per trasferirsi alil trasferimento dell’attaccante inglese che nei mesi scorsi era stato trattato anche dall’Inter. TRASFERIMENTO– Folarinè un nuovo giocatore del, questo il comunicato del club francese: “L’ASè lieta di annunciare l’arrivo dell’attaccante Folarindall’. Il nazionale americano, 22 anni, ha firmato per 5 stagioni ed è ora legato al club monegasco fino a giugno 2028?. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato, Fabrizio Romano, il giocatore è stato acquistato per una cifra vicina ai 40 milioni complessivi (30+bonus). Come se non bastasse, l’manterrà circa il 20% sulla futura ...

ha segnato 22 reti in 39 partite con la maglia del Reims nella scorsa stagione, salendo prepotentemente alla ribalta sulla scena internazionale. Sulle sue tracce c'era anche l'Inter ma a ...Folarinal Monaco: oggi le visite mediche dell'attaccante. Annuncioatteso a breve Come riferito da Sky Sports UK, Folarinè pronto a svolgere le visite mediche con il Monaco. L'attaccante, che passa ai monegaschi in cambio di 45 milioni, sarà poi ...Ora si aspetta l'offertaper far decollare l'affare. Nessun problema, invece, per gli ... Se davvero il Chelsea dovesse perdere, i Blues potrebbero decidere di rompere gli indugi e ...

UFFICIALE: Colpaccio del Monaco. Dall'Arsenal ecco l'attaccante ... TUTTO mercato WEB

Folarin Balogun, ex attaccante dell’Arsenal seguito anche dall’Inter, è ufficialmente un nuovo giocatore del Monaco. Ecco il comunicato. COMUNICATO – L’AS Monaco è lieta di annunciare l’arrivo ...Folarin Balogun è un nuovo giocatore del Monaco. L'attaccante americano, 22 anni, è pronto per cominciare la sua nuova avventura in Ligue 1: il club del Principato ha chiuso l'operazione con l'Arsenal ...