Udinese | chi per il dopo Beto? Tre i nomi sulla lista

(Di mercoledì 30 agosto 2023)a caccia del sostituto dila cessione del portoghese: ecco i treseguiti dai friulani Come scrive il Messaggero Veneto, l’è alla ricerca del sostituto dil’ufficialità della cessione di quest’ultimo all’Everton. Il nome di maggior affidabilità è quello del croato Musa del Benfica, valutato però 15 milioni. Alternative dueconosciuti dai Pozzo, visto che entrambi hanno avuto a che fare con il Watford: Keinan Davis, in scadenza con l’Aston Villa nel 2024 e Emmanuel Dennis (19 gare e 2 gol lo scorso anno).

Dopo l'ufficialità della cessione di Beto all'Everton l'Udinese non vuole restare indietro, il ds Federico Balzaretti è pronto a chiudere un nuovo colpo di mercato dall'Aarhus da regalare ad Andrea ... Lo ha annunciato il club friulano con un comunicato. L'attaccante lascia i bianconeri dopo aver segnato 22 gol in 65 partite