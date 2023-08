Ucraina | missili su Kiev | 2 morti Pioggia di droni sulla Russia

Leggi su forzearmatenews

(Di mercoledì 30 agosto 2023) (Adnkronos) – Le forze russe hanno attaccato nella nottecon, uccidendo due persone e ferendone una terza. Lo ha riferito il capo dell'amministrazione militare della città, Serhii Popko, precisando che le due persone sono morte a causa di detriti caduti su un edificio commerciale nel distretto di Shevchenkivskyi. Anche una donna di 24 anni è stata ricoverata in ospedale per le ferite causate da schegge di vetro, ha riferito il sindaco diVitalii Klitschko. "non subiva un attacco così potente dalla primavera", ha detto Popko. I detriti sono caduti su edifici non residenziali nei distretti Darnytskyi e Shevchenkivskyi, provocando lo scoppio di incendi in entrambi i siti. I vigili del fuoco e altri operatori di emergenza stanno ancora lavorando sui luoghi ...