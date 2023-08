Ucraina | missili su Kiev | 2 morti Pioggia di droni sulla Russia

Un attacco missilistico ha colpito Kiev alle prime luci dell'alba. Colpito in particolare il quartiere Darnytskyi di Kiev, i detriti sono caduti sul tetto di un esercizio commerciale, in altri ..., 20 trae droni distrutti dalla forza aerea E gli attacchi sono proseguiti fino al mattino. Più di 20 trae droni sono stati 'distrutti dalle forze di difesa aerea' durante le ...Il generale Valeriy Zaluzhnyi, comandante in capo delle forze armate ucraine, ha reso noto che le difese aeree ucraine hanno abbattuto tutti i 28russi e 15 dei 16 droni lanciati durante la ...

Ucraina, missili e droni su Kiev: 3 morti. “È il peggiore attacco dalla primavera”. Scatta l'allarme aereo, Mosca chiude gli ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Nelle stesse ore la Russia ha lanciato un violento attacco contro la capitale ucraina Kiev, usando decine di droni e missili. Il generale Valeriy Zaluzhnyi, comandante in capo delle Forze armate ...Le forze russe hanno attaccato Kiev con droni e missili, uccidendo due persone e ferendone altre due. Diverse persone sono rimaste ferite anche nella regione di Kiev. Il capo dell’amministrazione ...