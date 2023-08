Ucraina | la controffensiva di fine estate tocca la Russia

Leggi su panorama

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Le autorità militari di Kiev a proposito dell'attacco missilistico sulla capitaleche ha causato la morte di due persone e il ferimento di altre tre hanno affermato: «Kiev non subiva un attacco così potente dalla primavera. In totale, più di 20 obiettivi nemici sono stati distrutti dalle forze di difesa aerea». Sul suo canale Telegram il capo dell'amministrazione militare della capitale, Sergei Popko, ha affermato: «Nel quartiere Darnytskyi di Kiev, i detriti sono caduti sul tetto di un esercizio commerciale. I servizi di emergenza si sono recati sul posto». Mentre il sindaco di Kiev Vitali Klitschko aveva riferito in precedenza delle «esplosioni in città». Esplosioni sono state udite questa mattina a Shebekino, nella regione russa di Belgorod, lo riporta Rbc-che cita canali Telegram locali. Secondo le stesse fonti alcune zone della ...