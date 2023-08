Ucraina | Kiev | “Guerra si sta spostando verso la Russia”

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Per il consigliere presidenziale Podolyak l'indicazione è data dai recenti attacchi con droni nel territorio controllato da Mosca Latrae Mosca si stadall’la. A dirlo è Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, secondo il quale i segnali legati all’attacco con droni sulla base russa di Pskov “sono importanti”: i recenti attacchi insono infatti un’indicazione del fatto, spiega, che “lasi stasempre piùil territorio russo e non può esser fermata”. Su X, l’ex Twitter, Podolyak bolla quindi come “strani gli appelli a evitare attacchi sul territorio legittimo della Federazione Russa” e afferma che ...

Abbattuto missile da crociera delle forze ucraine, due droni intercettati sopra la regione russa di Bryansk Nuovo attacco ucraino in Crimea. Il capo dell'amministrazione russa nella penisola, Sergei ...Gv 17, 12.21)." La guerra inha creato divisioni, nel mondo cattolico e tra ortodossi, il Santo Padre, oggi è l'unica voce che "grida nel deserto" della guerra . E sono convinto che i ...Nuove operazioni ucraine Un missile sulla Crimea, droni su Bryansk. La Russia alle prese con nuovi raid condotti dall', che prende di mira la penisola annessa da Mosca e prova a colpire in territorio russo. In particolare, secondo le ultime news diffuse su Telegram e rilanciate dai media, 3 missili avrebbero ...

Berlino ha trasferito dieci carri armati Leopard 1A5 all'Ucraina, come parte del suo ultimo pacchetto di aiuti militari per Kiev. Lo ha dichiarato l'esecutivo tedesco. Sul sito internet del Governo ...L'Ucraina non baratta i suoi territori, né la sua sovranità. Lo ha dichiarato su Facebook il portavoce del ministero degli Esteri ...