Ucraina | Kiev | ’28 missili e 15 droni abbattuti nella notte’

(Di mercoledì 30 agosto 2023), 30 ago. (Adnkronos) – Le difese aeree ucraine hanno abbattuto tutti i 28russi e 15 dei 16lanciati durante la notte in tutto il Paese. Lo ha riferito il generale Valeriy Zaluzhnyi, comandante in capo delle forze armate ucraine. Le autorità ucraine hanno reso noto che almeno due persone sono state uccise e altre due ferite nell'attacco aavvenuto stamattina. Diverse persone sono rimaste ferite ancheregione di.

...dovrebbero chiedersi se sia giusto continuare a sostenere militarmente e finanziariamente. In questo contesto esistono due elementi indiscutibili: prima di tutto il fatto che l'offensiva,..."Stiamo attuando in maniera molto rapida l'Asap, per produrre più munizioni per l'. l nostro obiettivo è essere in grado di produrre più di 1 milione di queste munizioni su base annua ed è per questo che useremo l'atto adottato dai co - legislatori in soli due mesi". Lo ha ...Un attacco missilistico ha colpitoalle prime luci dell'alba. Colpito in particolare il quartiere Darnytskyi di, i detriti sono caduti sul tetto di un esercizio commerciale, in altri quartieri si registrano incendi. I servizi di emergenza si sono recati sul posto, secondo quanto dichiarato su Telegram il ...

Ucraina, la diretta - Kiev: "La nostra bandiera sulla riva sinistra del Dnepr". Gli Usa annunciano un nuovo invio di armi ... Il Fatto Quotidiano

Kiev ha vissuto questa notte il suo più peggior attacco "dalla scorsa primavera", hanno detto stamattina le autorità militari locali dopo che due persone sono state uccise e altre tre ferite in un ...La guerra in Ucraina giunge al giorno 553. Esplosioni nella notte nella capitale Kiev e nella città meridionale ucraina di Odessa: ci sono morti e feriti. Per le autorità ucraine si tratta del "peggio ...