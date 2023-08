Ucraina | il Vaticano aprirà una grande casa a Leopoli per le vedove di guerra

...nuovi aiuti umanitari per l', appena giunti dalla Corea. "Si tratta di due tir con un carico di doni alimentari provenienti da un'importante società coreana che ha fatto arrivare in...Pietro Parolin, segretario di Stato; il card. Kurt Koch, prefetto per il Dicastero per la ... presidente della Conferenza episcopale italiana e inviato speciale del Papa per la pace inRelazioneranno al Sinodo: il Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato; il cardinale ... presidente della Conferenza Episcopale Italiana e inviato speciale del Papa per la pace in. ...

“Propaganda imperialista Francesco rifiuta fermamente queste interpretazioni” Il Fatto Quotidiano

ha annunciato l’invio di nuovi aiuti umanitari per l’Ucraina, appena giunti dalla Corea. “Si tratta di due tir con un carico di doni alimentari provenienti da un’importante società coreana che ha ...Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano; il card. Kurt Koch ... presidente della Conferenza episcopale italiana e inviato speciale del Papa per la pace in Ucraina.