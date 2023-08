7.00, esplosioni a Kiev:morti Attacchi russi a Kiev e nella città meridionaledi Odessa. Almeno tre le esplosioni udite nella capitale, dovepersone sono rimaste uccise e altre 3 ferite. Kiev afferma di aver distrutto oltre 20 tra missili e droni. E' il peggior attacco "dalla primavera scorsa". E la Difesa russa riferisce ...Esplosioni sono state segnalate nelle prime ore di oggi nelle regioni ucraine di Dnipropetrovsk e Cherkasy, secondo i media locali. L'allarme antiaereo è scattato nella notte anche nelle oblast di ...E' salito amorti e tre feriti il bilancio del raid con missili e droni avvenuto nella notte a Kiev, ha riferito stamattina il capo dell'amministrazione militare della capitaleSergei Popko parlando ...

Ucraina, due morti e tre feriti nell'attacco di stanotte a Kiev

La Russia ha colpito la capitale ucraina anche con un attacco missilistico, ha riferito stamattina il capo dell'amministrazione militare Sergei Popko, in un attacco definito «il peggiore dalla scorsa ...L’Ucraina è stata il primo vero laboratorio per loro ... Il capo di Convoy, Konstantiv Pikalov, legato a Prigozhin per operazioni svolte negli ultimi due lustri in Africa, potrebbe essere uno dei ...