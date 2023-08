Ucciso con una fiocina | nulla osta per la sepoltura

Dall'esame del telefono è emerso, infatti, come il 32enne aveva preso contattiuna donna che vive in quel condominio, ma in una scala diversa, e lo attendeva lasciando aperta la porta. Sulla ...È arrivato oggi il nulla osta per restituire alla famiglia la salma del 23enne albanese Klajdi Bitriuna fiocina domenica scorsa, a Sirolo. Ieri è stata effettuata l'autopsia dal perito della Procura di Ancona, il medico legale Loredana Buscemi. La morte è stata provocata dal colpo di ...Iniziata nel 2014The Equalizer - il Vendicatore , ha seguito le gesta eroiche di un ex agente della DIA di nome Robert McCal l, che, per salvare o tutelare i buoni, hai cattivi, spesso ...

Ucciso con la fiocina a Sirolo, il fratello disperato: "E' morto fra le mie braccia, ora pretendo giustizia" il Resto del Carlino

È arrivato oggi il nulla osta per restituire alla famiglia la salma del 23enne albanese Klajdi Bitri ucciso con una fiocina domenica scorsa, a Sirolo. Ieri è stata effettuata l'autopsia dal perito ...Iniziata nel 2014 con The Equalizer - il Vendicatore, ha seguito le gesta eroiche di un ex agente della DIA di nome Robert McCall, che, per salvare o tutelare i buoni, ha ucciso i cattivi, spesso ...