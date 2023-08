(Di mercoledì 30 agosto 2023) Poco più di una formalità questa partita per unche ha mostrato tutta la sua potenza di fuoco nella gara d’andata contro il malcapitato. Il 5 a 1 finale mette al sicuro la squadra di Kartal da ogni sorpresa in questa sfida di ritorno. Gli olandesi erano pure passati in vantaggio con Ugalde, ma l’espulsione di Regeer ha di fatto deciso InfoBetting: Scommesse Sportive e

In Conference League, il Besiktas batte fuori casa la Dinamo Kiev, mentre illiquida 5 - 1 il. Successo anche per il Bruges. Tutti i ...Chi non ha faticato è stato ilche, in casa, ha stravinto contro il, infliggendo un roboante 5 - 1. L'Eintracht Francoforte, fuori casa, ha pareggiato contro il Levski per 1 - 1 in ...Bene anche il: 5 - 1 al, solo pari per l'Eintracht Francoforte . Nonostante il gol di Kolo Muani, il Levski Sofia agguanta l'1 - 1. Tutto facile per il Maccabi Tel Aviv , 4 - 1 al ...

Twente-Fenerbahce (Conference League, 31-08-2023 ore 19:00 ): formazioni, quote, pronostici Infobetting

Tra le big sorridono anche Besiktas e Lilla, mentre rischia anche l’AZ Alkmaar. Si decide tutto tra una settimana ...Ecco tutti i risultati delle gare d’andata del playoff di Europa Conference League 2023/24. Bene l’Aston Villa, meno Eintracht ed Osasuna.