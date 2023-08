Tutto pronto per la 3^ pedalata sannita | una passeggiata in bici

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSi terrà domenica 10 settembre la “3^”, unaincletta da effettuare su un percorso di dodici chilometri. Un evento “accessibile a tutti senza limiti di età” come sottolineato dagli organizzatori e che prenderà il via da San Leucio del Sannio. L’appuntamento è fissato per le 8:30, colazione in Piazza Giovanni Paolo II e partenza un’ora più tardi. Previste due soste: la prima in Piazza Municipio ad Arpaise, la seconda in Pizza Umberto I a Beltiglio. La tappa conclusiva sarà ancora San Leucio del Sannio, questa volta in Piazza Zamparelli, dove i partecipanti consumeranno insieme il pranzo. Un modo, insomma, per trascorrere insieme una giornata e ammirare le bellezze del territorio, con la possibilità per i meno attrezzati di noleggiare sul posto una ...