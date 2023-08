Turismo | Ricciardi Pd | ' Santanchè dovrà chiarire su Open to Meraviglia'

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Roma, 30 ago. (Adnkronos) - "La Corte dei conti del Lazio apre un'inchiesta sutoper possibile danno erariale allo Stato. E magicamente la Venere del Botticelli ditorna su Instagram. La ministra non solo sta collezionando figuracce una dopo l'altra ma oraspiegare come mai una campagna di comunicazione e promozione turistica sia costata ben 9 milioni di euro e non ci sia stata alcuna gara pubblica nell'assegnazione di tale campagna". Lo dichiara Toni, vicepresidente del gruppo Pd alla Camera.

... reduce del bel successo della Tyndaris Augustea, e ideato da Anna, con il sostegno ...quindi da sottolineare la disponibilità registrata insieme a quella dall'assessorato regionale al,...... il sindaco di Pescara Carlo Masci , gli assessori comunali Alfredo Cremonese ,e Grandi ...00 - Aurum Tavola rotonda Poeti di oggi su d'Annunzio con Tommaso Pomilio, Antonio, Daniele ...... il sindaco di Pescara Carlo Masci, gli assessori comunali Alfredo Cremonese,e Grandi ...00 " Aurum Tavola rotonda Poeti di oggi su d'Annunzio con Tommaso Pomilio, Antonio, Daniele ...

Ultimo'ora: Turismo: Ricciardi (Pd), 'Santanchè dovrà chiarire su ... La Svolta

Roma, 30 ago. (Adnkronos) – “La Corte dei conti del Lazio apre un’inchiesta su Open to Meraviglia per possibile danno erariale allo Stato. E magicamente la Venere del Botticelli di Santanchè torna su ...Come va il turismo in Italia Santanchè: “Italia sempre più attrattiva. Ora al lavoro per essere sempre più competitivi” Come va il turismo in Italia Santanchè: “Italia sempre più attrattiva. Ora al ...