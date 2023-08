(Di mercoledì 30 agosto 2023) (Adnkronos) – Per glile vacanze non terminano con il mese di agosto. Sono sempre di più, infatti, i viaggiatori che decidono di partire alla scoperta dello Stivale a, quando le temperature più miti e la riduzione dell’affluenza turistica permettono di scoprire meraviglie naturali e artistiche con più tranquillità. A evidenziarlo sono le ricerche effettuate su Campeggi.com che mostrano come le vacanze non sembrano rallentare con l’avvicinarsi dell’autunno. In particolare, continua a farsi sentire la voglia di spiaggia visto che ben il 70% dei viaggiatori sceglie infatti destinazioni di mare. Il portale italiano per campeggi e villaggi turistici sottolinea che in generale, a mettere d’accordo la maggior parte di coloro che scelgono di partire aè, con il 40% delle preferenze, il Sud Italia, seguito dal ...

In questo i piccoli borghie umbri sono davvero unici'. In aggiunta, Antonella Tiranti , dirigente regionale del Servizio, intervenuta in rappresentanza dell'assessore Paola Agabiti, ...A influenzare le scelte degliin termini di alloggi all'interno dei campeggi e dei ...con l'Oscar Ecoturismo per il suo impegno a creare per i suoi ospiti una proposta all'insegna del...... a caccia di tesori nascosti ma anche per risparmiare qualcosa sfruttando le mete meno battute daldi massa. E' quanto emerge dall'indagine Coldiretti - Ixe' sulle ferie degliche ...

Turismo, italiani in vacanza anche a settembre Adnkronos

Quasi tre italiani su quattro tra coloro (72%) hanno deciso di visitare uno dei circa 5500 piccoli borghi presenti in Italia, a caccia di tesori nascosti ma anche per risparmiare qualcosa sfruttando l ..."Grazie per avermi atteso. Nuove avventure ci aspettano!". Con un duplice messaggio in inglese e in italiano rispunta la Venere di Botticelli influencer, protagonista della campagna del ministero del ...