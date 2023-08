Turbolenza su volo Delta Milano-Atlanta | 11 persone in ospedale

(Di mercoledì 30 agosto 2023) (Adnkronos) – Unpartito daha subito una gravementre si stava avvicinando all’aeroporto internazionale Hartsfield-Jackson di, e dopo l’atterraggio 11sono state trasferite in. Come riferisce la Federal Aviation Administration l’Airbus A350, decollato da, è atterrato dopo aver incontrato unaa circa 40 miglia a nord-est dell’aeroporto. Il velitrasportava 151 passeggeri e 14 membri dell’equipaggio. Tra i feriti vi sono sia passeggeri che membri dell’equipaggio del175. Non è ancora chiaro se fra i ricoverati ci siano feriti in gravi condizioni e quale sia la loro nazionalità. Questo peraltro, ...

