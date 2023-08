(Di mercoledì 30 agosto 2023) Niente da fare. Non bastano le foto scioccanti di donne, uomini, bambini morti di stenti nel deserto ai confini trae Libia. Non bastano i video, i report che inchiodano le forze di polizia e ...

Tunisia, incorreggibile Meloni: continua a sostenere il presidente autocrate e razzista Globalist.it

