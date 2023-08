Tumori | dalla Cina nuova tecnica per il cancro allo stomaco L’esperto | Serve a evitare l’insorgere di recidive

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Rimuovere in blocco il tumore e ogni suo più piccolo focolaio, asportando non solo lo, o parte di esso (a seconda della sede e dell’estensione della lesione neoplastica), ma anche quell’insieme di membrane che come un “sacchetto” avvolgono l’organo, lo fissano alla parete addominale e contengono i suoi linfonodi, nervi e vasi sanguigni, con l’obiettivo di limitare il rischio di. Consiste in questo l’innovativachirurgica per trattare igastrici nata in, dove l’incidenza di queste patologie è molto più alta che in Occidente, e arrivata da poco anche nel nostro Paese. “Ad oggi sono oltre un centinaio i pazienti italiani con tumoreoperati secondo l’approccio della scuola cinese”, dichiara Andrea Porta, Direttore della ...