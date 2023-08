TS – Yildiz-Juventus fino al 2027 | prolungamento contratto | accordo trovato!

(Di mercoledì 30 agosto 2023) 2023-08-29 21:23:34 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato di TS: Il classe 2005 oggi fa parte delle rotazioni nella rosa di Massimiliano Allegri: debutto in Serie A alla prima giornata con l’Udinese, è subentrato anche nel match contro il Bologna.rinnova con la Juveha sorpreso tutti nel mondo bianconero fin dal suo arrivo: negli scorsi mesi tante voci circa la possibilità di lasciare il club, viste le numerose squadre interessate in giro per l’Europa (Benfica e Fenerbahce su tutte). Ma lanon ha mai pensato di privarsene, il tutto testimoniato anche dall’arrivo in prima squadra. Ora la società sta per mettere apposto l’ultimo tassello: quello del rinnovo di. Nuovogià trovato tra le parti, con il ...

(SpazioJ) Dalla Primavera alla Next Gen fino alla prima squadra: il passo è breve se ti chiami Kenan Yildiz . L'attaccante turco, in appena un anno è riuscito a scalare tutte le gerarchie in casa ...La Juventus blinda i suoi gioielli. Lo riferisce il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio: "La Juventus pensa al futuro. Il club bianconero, in attesa della sfida ...