Truffano ultraottantenne a Bari | presi al casello di Napoli Est

Leggi su puntomagazine

(Di mercoledì 30 agosto 2023)una. Hanno utilizzato la collaudata truffa del nipote in difficoltà e hanno sottratto denaro e monili per 40mila euro. Nella serata dello scorso 28 agosto, personale della Squadra Mobile die della Squadra Investigativa del Compartimento della Polizia Stradale per la Campania e la Basilicata hanno arrestato per truffa aggravata un 32enne e un 35enne già noti alla forze dell’ordine. Li hanno bloccati nei pressi delautostradale diEst. Nel primo pomeriggio del 28 agosto, gli agenti della Squadra Mobile dihanno informato l’omologo Ufficio partenopeo della commissione di una truffa in danno di una donna ...