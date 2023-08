Truffa da 40mila euro ai danni di una anziana | due arresti

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoFacendo credere a un’ottantenne che il nipote versasse in una grave situazione di difficoltà l’hanno convinta a consegnare a un falso postino denaro e monili del valore di circa. Sono accusati diaggravata le due persone – un 32enne e un 35enne, entrambi con precedenti – arrestati dalla Squadra Mobile di Napoli e dalla Squadra Investigativa del Compartimento della Polizia Stradale per la Campania e la Basilicata, lo scorso 28 agosto. I duetori sono stati individuati mentre erano a bordo di una Fiat 500 dopo la segnalazione della Squadra Mobile di Bari giunta a Napoli nel primo pomeriggio dello stesso giorno dell’arresto. Nella vettura è stata trovata tutta la refurtiva che ora sarò consegnata all’vittima. I due indagati sono ora in ...