(Di mercoledì 30 agosto 2023) Barletta, aprile 2017. Martinaè numero 221 del ranking mondiale ed è pronta a fare il suo debutto in nazionale. L'Italia ospita Taipei, all'epoca si chiamava ancora Fed Cup. Il Centrale ...

Con la tennista ceca sarà una sfida tra mancine: "Io non sono molto abituata a giocare con le mancine " spiega la- ma per lei sarà la stessa cosa. Quando andrà a manovrare con il dritto ..."Conoscere la storia attraverso ledei nostri soldati e dei nostri luoghi è fondamentale: ... riflette il presidente dell'Ana Verona Maurizio. Sul Carega l'appuntamento con il ...'Conoscere la storia attraverso ledei nostri soldati e dei nostri luoghi è fondamentale: ... riflette il presidente dell'ANA Verona Maurizio. L'appuntamento, domenica, si apre alle 10 ...

Trevisan: storie di sorrisi e maratone, pensando a Vondrousova SuperTennis

Barletta, aprile2017. MartinaTrevisan è numero 221 del ranking mondiale ed è pronta a fare il suo debutto in nazionale. L’Italia ospita Taipei, ...E Martina Trevisan, dopo un 2023 sicuramente non all’altezza dell ... Martina, che è stata anche top 20 (best ranking 18) ha una storia molto particolare. Ecco il suo mondo Active.