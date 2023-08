Treno Battipaglia- Agropoli | Polfer denuncia un uomo per minacce e danneggiamento

Leggi su zon

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Circa 2.000 persone e 550 bagagli controllati, 2ti in stato di libertà, rispettivamente per oltraggio a pubblico ufficiale e, interruzione di pubblico servizio e, 7 contravvenzioni elevate: questi i risultati dell’operazione “STAZIONI SICURE” che si è svolta nella giornata di ieri 28 agosto con controlli straordinari a viaggiatori e bagagli nelle principali stazioni campane, a bordo dei treni regionali e a lunga percorrenza. In particolare, laper, interruzione di pubblico servizio eha riguardato unche, salito a Napoli Centrale a bordo di undiretto a Reggio Calabria, nella tratta, immotivatamente ha azionato il freno di ...