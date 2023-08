Travolta e uccisa da un’auto mentre passeggia con il marito

(Di mercoledì 30 agosto 2023)va con ilsul ciglio della strada a Desulo, in provincia di Nuoro, quando è statadache viaggiava sulla provinciale. È morta così Carmela Secci, tra le braccia dei soccorritori, che hanno tentato fino all’ultimo di salvarla. Sul posto è giunto anche l'elisoccorso...

L'incidente è avvenuto lungo la provinciale 7 Di: Redazione Sardegna Live Una tragedia scuote la comunità di Desulo. Una donna di 55 anni è statada un'auto mentre passeggiava con il marito lungo la provinciale 7. Nonostante l'arrivo sul posto di un'ambulanza del 118 e dell'elisoccorso per la donna non c'è stato nulla da fare. ...La retorica sulle piste che garantiscono sicurezza è solo una propaganda pericolosa.Stava passeggiando con il marito prima di cena, in periferia a Desulo, quando è statapraticamente sul colpo da un'auto che le è piombata addosso. La vittima, Carmela Secci, aveva 50 anni. Insieme a lei e al marito Ciriaco Frongia, muratore, c'era anche un amico. La ...

Ciclista travolta e uccisa da un camion in centro a Milano - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Buongiorno, nei prossimi giorni sarà presentata la legge di bilancio. Che quest’anno ha una doppia valenza: sarà la prima al cento per cento del governo Meloni e arriverà proprio nell’anno delle elezi ...Una donna di 50 anni, Carmela Secci di Desulo, è morta dopo essere stata investita da un'auto, sulla provinciale 7, mentre passeggiava col marito. Immediati i soccorsi per tentare di salvarla: sul ...