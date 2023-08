(Di mercoledì 30 agosto 2023) Secondo i dati raccolti da Skuola.net, oltre la metà deglidelle scuole superiori utilizza i mezzi per il tragitto scuola - casa. Per questo motivo anche ihanno sempre avuto un ...

La tariffa ordinaria, si legge sul sito GTT (l'azienda deitorinese), ammonta a 258 euro ... Rimanendo nel Nord Italia, a Genova saràspostarsi in città, ma solo per le matricole dell'...La domanda per la richiesta del bonus2023 rinnovato si può presentare il primo settembre ...78 euro La regione Lazio prevede, poi, librie sconti sul materiale per gli studenti del ......attivisti per il clima di Ultima Generazione alla fiera dell'auto e deiIaa di Monaco. Lo scopo, dichiarato, è quello di 'voler cercare un confronto'. Come Mettendo a disposizione () ...

Trasporti gratis e abbonamenti agevolati, le città si attrezzano per far risparmiare gli studenti TGCOM

Per fortuna, però, sono molte le agevolazioni di cui gli studenti potranno beneficiare durante il nuovo anno scolastico, con la possibilità per molti di loro di viaggiare a titolo gratuito sui mezzi ...Il bonus trasporti è stato reintegrato, offrendo un incentivo di 60 euro per sostenere famiglie, studenti, pensionati e lavoratori nell’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico ...