Trasporti a Napoli | dal 1° settembre aumenta costo biglietti | le nuove tariffe

(Di mercoledì 30 agosto 2023) A partire da venerdì 1°andrà in vigore il nuovo piano tariffario che prevede l’aumento deldeiper i: ecco cosa fare con i vecchi titoli. Anm Informa che da venerdì 12023, con il Decreto Dirigenziale n°103 del 23/06/2023, entra in vigore il nuovo piano tariffario per

... il governatore Vincenzo De Luca ha incontrato sul tema il viceprefetto diStefania Rodà, il ... lo Stato significa anche servizi sociali,, strutture'. ...Inoltre, la biglietteria diCampi Flegrei resterà aperta fino al termine dell'evento. Nelle stazioni diPiazza Garibaldi eCampi Flegrei saranno previsti presidi di assistenza ......livelli di sicurezza e l'ordinata fruizione del servizio deicittadini anche in concomitanza con manifestazioni che hanno interessato le aree prospicienti allo scalo ferroviario di...

Trasporti Napoli, dal 1° settembre aumenta il costo dei biglietti: cosa ... Grande Napoli

A partire da venerdì 1° settembre andrà in vigore il nuovo piano tariffario che prevede l’aumento del costo dei biglietti per i trasporti a Napoli: ecco cosa fare con i vecchi titoli. Anm Informa che ...Per raggiungere in maniera comoda e conveniente il luogo della manifestazione, che si svolgerà a Napoli dal 06 al 10 settembre 2023 ... come in tutte le città europee, il servizio di trasporto è un ...