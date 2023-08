Trapianti da record in Sicilia | in pochi giorni salvate 19 vite

(Di mercoledì 30 agosto 2023) PALERMO - In, in una settimana, sono stati eseguiti 19di organi che hanno riacceso la speranza per tanti pazienti in lista d'attesa. Lo rende noto il Crt - Centro Regionale Trapiani. All'ospedale San Giovanni Di Dio di Agrigento è stato prelevato un fegato da donatore deceduto per

Cinque nuove speranze di vita, 5effettuati a tempo di, con gli organi donati da Emil Wiltmer, il bimbo di 9 anni morto per shock anafilattico da puntura di calabrone mentre era in vacanza con i genitori e la ...Questo il dato elaborato dal ministero della salute e dal centro nazionale, in base all'indice di assenso che i cittadini indicano all'atto di rinnovo della carta di identità in comune, da ...Il Poit, spiega la nota, lo scorso anno, con 66di fegato, ha toccato ildi questa tipologia di interventi nel Lazio, si legge in una nota. Quest'anno - continua la nota - il centro ...

Trapianti, numeri da record in Sicilia: 19 in una settimana Livesicilia.it

PALERMO (ITALPRESS) - In Sicilia, in una settimana, sono stati eseguiti 19 trapianti di organi che hanno riacceso la speranza per tanti pazienti in lista d'attesa. Lo rende noto il Crt - Centro ...Cinque nuove speranze di vita, 5 trapianti effettuati a tempo di record, con gli organi donati da Emil Wiltmer, il bimbo di 9 anni morto per shock anafilattico da puntura di calabrone mentre era in va ...