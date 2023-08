Tragedia sul Lavoro | Muore Mattia a soli 34 Anni | Donati gli Organi

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Chieti - Una dolorosa notizia ha colpito la comunità di Mozzagrogna.Finocchio, un elettricista di34, è scomparso cinque giorni dopo l'incidente sulavvenuto presso un'azienda metalmeccanica. L'uomo era stato colpito alla testa da un tubo e aveva subito ferite gravissime. Dopo un periodo di ricovero nella Rianimazione dell'ospedale di Pescara, il suo stato di salute si è deteriorato al punto che i medici hanno dovuto staccare le macchine che lo tenevano in vita. In questa tragica circostanza, la famiglia diha dimostrato un gesto di grande generosità donando glidel giovane. Una decisione difficile ma coraggiosa che potrà offrire una nuova possibilità di vita ad altre persone bisognose. L'incidente che ha causato questaè ...

Un'altraha scosso, in questi giorni, Alghero. Nel primo pomeriggio di lunedì una donna è ...posto, inoltre, Vigili del fuoco e Polizia.... conducente ubriaco alla guida Cronaca [ 01/08/2021 ]a Gallipoli: turista 21enne in bici ... Mancano ormai due giorni e poi calerà il sipariocalciomercato. La sessione estiva ha visto il ...... conducente ubriaco alla guida Cronaca [ 01/08/2021 ]a Gallipoli: turista 21enne in bici ...fronte uscite non sono ancora state risolte le questioni che riguardano Guida, Semprini e ...

Morto per il caldo, a Brescia ennesima tragedia sul lavoro Collettiva.it

Non si comprende con certezza se il motociclista sia vittima di un malore o di uno scontro con una vettura che poi si è data alla fuga.Mariolina Castellone, vicepresidente del Senato e parlamentare M5s, ha parlato a Fanpage.it delle parole di Giorgia Meloni sul superbonus. Presto con il governo si riaccenderà lo scontro sul salario ...