Traffico Roma del 30-08-2023 ore 19 | 30

(Di mercoledì 30 agosto 2023) LuceverdeBuonasera andiamo subito ad aggiornare la situazione delche al momento risulta scorrevole sulle strade diè solo sulla via del mare troviamo coda in direzione di Ostia tra via di Mezzocammino e via di Malafede sulle strade intorno al Vaticano ilrisulta penalizzato dal nuovo cantiere di piazza Pia molto spesso si transita rilento sa che per le modifiche apportate alla viabilità nel rione Borgo attenzione dunque alla nuova segnaletica Vi ricordo Poi che il ponte Vittorio Emanuele II è transitabile a doppio senso di merce non modificati anche i percorsi di 7 linee di bus mentre a causa del manto stradale danneggiato e resta chiuso viale Cortina d’Ampezzo all’altezza di via Courmayeur per chi proviene da via Courmayeur 15 è l’obbligo di Svoltare a sinistra ...