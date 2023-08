Traffico Roma del 30-08-2023 ore 17 | 00

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 30 agosto 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità generalmente scorrevole intrinseco in queste sulle strade die rallentamenti e code si registrano Per ora solo sulla carreggiata esterna del raccordo anulare tra le uscite Laurentina e Appia nei pressi della stazione Tiburtina e vi ricordo sono in questa mattina i lavori in via Guido Mazzoni la strada quindi è chiusa tra Largo Mazzoni e la circonvallazione Nomentana verso l’olimpico deviazioni anche per alcune linee di bus mentre S Basilio causa di un guasto agli impianti interrati via Maiolati è chiusa al transito 3B a Fabriano e via Recanati Mentre per il manto stradale danneggiato è chiuso ancora a via Cortina d’Ampezzo all’altezza di via Courmayeur per chi proviene da via Courmayeur c’è l’obbligo di Svoltare a sinistra deviata di conseguenza la linea di ...