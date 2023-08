Traffico Roma del 30-08-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 30 agosto 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e ben Trovati al momento non si registrano particolari disagi sulle strade della capitale tempi di percorrenza irregolari sulle due carreggiate del raccordo anulare resta comunque intenso ilintorno al Vaticanopenalizzato dal nuovo cantiere di piazza Pia attenzione dunque alla nuova segnaletica modificata la viabilità su diverse strade del rione Borgo Ponte Vittorio Emanuele II e a doppio senso di marcia e sono modificati anche percorsi di 7 linee di bus di zona a causa del manto stradale danneggia resta chiuso viale Cortina d’Ampezzo all’altezza di via Courmayeur per chi proviene da via Courmayeur obbligo di Svoltare a sinistra devi andare di conseguenza la linea bus 446 dettagli di questa ed altre notizie sul sito.luceverde.it da Massimo veschi per il momento è ...