Traffico Roma del 30-08-2023 ore 11 | 30

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Luceverdeben trovati all’ascolto rallentamenti dovuti a un incidente nel sottopasso di via Santa Bibianain coda in via Tiburtina all’altezza di via di Salone verso il centro è sempre zona Settecamini file su via Casal Bianco direzione via Tiburtina auto in coda su via della Pineta Sacchetti verso la circonvallazione Clodia rallentamenti dovuti anche un restringimento di carreggiata all’altezza di via Clemente a San Basilio a causa della rottura di tubature via Maiolati è chiusa al transito tra via Fabriano e via Recanati Mentre per il manto stradale danneggiato è chiusa via Cortina d’Ampezzo all’altezza di via Courmayeur dire metti un file e per chi proviene da via Courmayeur obbligo di svolta a sinistra i dettagli di queste di altre notizie Li trovate sul sito.luceverde.it da Manuel potete tutto al prossimo ...