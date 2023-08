Traffico Roma del 30-08-2023 ore 09 | 00

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 30 agosto 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità incidente nella galleria Principe Amedeo Savoia Aosta chiude su via di Porta Cavalleggeri in direzione del Lungotevere altro incidente in zona Colle Prenestino in via Marcello Boglione all’incrocio con via Giovanni capranesi nei pressi della stazione Tiburtina iniziati i lavori in via Guido Mazzoni la strada è chiusa tra la Mazzoni e la circonvallazione Nomentana in direzione dell’Olimpico all’ostiense ancora chiusa alper lavori via Tiberio Imperatore tra via Alessandro Severo e via Flavio Domiziano a San Basilio a causa della rottura di tubature via Maiolati è chiusa al transito tra via Fabriano e via Recanati in viale Cortina d’Ampezzo Ci sono rallentamenti a causa del manto stradale danneggiato all’altezza di via Courmayeur non sono da escludere ...