Traffico Roma del 30-08-2023 ore 08 | 30

(Di mercoledì 30 agosto 2023) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione code per incidente in largo di Porta Cavalleggeri all’altezza della galleria Principe Amedeo Savoia Aosta in direzione del Lungotevere altri utenti sono segnalati in via della Sorbona nei pressi di via della scientifica verso Tor Vergata in via Marcello Boglione incrocio con via Giovanni capranesi zona Colle Prenestino prudenza per possibili rallentamenti perintenso sulla Flaminia tra via di Grottarossa e via dei Due Ponti verso la tangenziale e sulla tangenziale rallentamenti tra la Salaria via dei Campi Sportivi direzione Olimpico altre code tra la premessa ideale Castrense verso San Giovanni rallentamenti in zona Colleverde sulla Nomentana in via Palombarese verso il centro code sulla Pontina in via Cristoforo Colombo tra via dell’Acqua Acetosa Ostiense Viale dell’Oceano Atlantico in ...