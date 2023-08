Tra case danneggiate e strade interrotte | viaggio nei comuni alluvionati dell’appennino romagnolo La paura più forte? Che l’autunno arrivi prima dei fondi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 30 agosto 2023) “I cittadini continuano a chiedermi quando arriveranno i soldi. Io rispondo loro di avere ancora un po’ di pazienza… Ma è come avere una sfera di cristallo, e a forza di guardarci dentro vado in difficoltà anche io”. Chi parla è Massimiliano Pederzoli, sindaco di Brisighella, un paese in provincia di Ravenna sull’appennino. Dal 2019 Pederzoli è alla guida del Comune sostenuto da una giunta di centro-destra (“ono l’unico sindaco leghista di tutta la provincia”, sottolinea non senza orgoglio). Ma quando iniziò il mandato, mai avrebbe immaginato che il suo borgo medievale quattro anni più tardi sarebbe finito travolto da più di cinquecento frane che hanno causato il crollo di due ponti, l’interruzione di tutte lee gravi danni allee agli edifici pubblici. Dalla nomina di Francesco Figliuolo come commissario fino ...