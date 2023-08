Per il "Percorso in vigna", la cantina Torre a Oriente dipertorna ad accogliere enoappassionati, cultori e curiosi, pronti a essere cullati da una convivialità familiare e dai ...Per il "Percorso in vigna", la cantina Torre a Oriente dipertorna ad accogliere enoappassionati, cultori e curiosi, pronti a essere cullati da una convivialità familiare e dai ......e dopodomani (sabato 5 e domenica 6) possono iscriversi al "Percorso in vigna", organizzato dalla cantina Torre a Oriente di, che ha anche predisposto un allettante menu abbinato ai ...

Torrecuso, domani l'inaugurazione del nuovo parco giochi in via

Da giovedì 31 agosto a domenica 3 settembre a Torrecuso va in scena ‘VinEstate’, la rassegna dedicata ai vini del Taburno che quest’anno taglia la 48esima edizione. Sarà un percorso di sviluppo e ...C’è attesa a Torrecuso, grazioso Borgo in provincia di Benevento ai piedi del Taburno, per la 48esima edizione di ‘Vinestate’ la rassegna dedicata ai vini del Taburno in programma da giovedì 31 agosto ...