Torna lo Sbarazzo in centro a Bergamo | tre giorni di shopping sul Sentierone

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Lo, l’evento più conosciuto dai commercianti delto. Sono i 78 negozi aderenti di cui 37 con il gazebo sulcheno con il doppionelle giornate 1 e 2 settembre con gran finale domenica 3 settembre. In quella che sarà l’8ª edizione dell’iniziativa ci saranno moltissimi articoli super scontati e per l’occasione ildella città si trasformerà in un grande spazio aperto dove poter fare. Il Sindaco Gori ha parlato riguardo lo” Un’iniziativa nata quasi per gioco qualche anno fa è divenuta un appuntamento fisso per il commercio delcittà: lonel ...