ARESE (MILANO) - Reputata da molti come una delle vetture più belle di sempre,in produzione la leggendariaRomeo 33 stradale. Icona assoluta degli anni Sessanta e protagonista dei campionati motorsport, viene riproposta dalla casa di Arese, capace di creare un ...La nuova 33 Stradale - espressione del 'coraggio di sognare' - è la prima 'fuoriserie' del Marchio dal 1969, ma - assicura Jean - Philippe Imparato, CEO del marchioRomeo - "prometto che non ...il Festival della Generazione Zeta di RTL Radio Zeta Future Hits Live 2023 . Una serata all'... sono pronti ad esibirsi i cantanti, rigorosamente in ordine alfabetico: Aiello Aka 7even Alex W...

Torna l'Alfa Romeo 33 Stradale, un capolavoro a quattro ruote ... Italpress

Ritorna l'Alfa Romeo 33 Stradale, icona degli anni Sessanta, da molti reputata tra le auto più belle di sempre. Dopo oltre 50 anni la casa del Biscione rientra, con lo slogan 'il coraggio di sognare'.E' la nuova Alfa Romeo 33 Stradale, erede di una icona degli anni Sessanta ma che oggi - pur rispettando la storia del Marchio - vuole proiettarlo nel futuro con la possibilità di scegliere un ...