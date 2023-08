Torna l’Alfa Romeo 33 Stradale | un capolavoro a quattro ruote

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 30 agosto 2023) ARESE (MILANO) (ITALPRESS) – Reputata da molti come una delle vetture più belle di sempre,in produzione la leggendaria Alfa33. Icona assoluta degli anni Sessanta e protagonista dei campionati motorsport, viene riproposta dalla casa di Arese, capace di creare un perfetto connubio tra storia e tradizione del marchio e visione del futuro. 33 è il numero magico della nuova “fuoriserie” Alfa, in quanto, oltre a rappresentarne il nome, segna il numero degli esemplari prodotti (tutti già venduti, ndr). La fuoriserie è in grado di dare il meglio di sè in pista, grazie a performance d’eccellenza, ma è omologata anche per l’uso, essendo concepita con ottimi livelli di comfort e facilità di utilizzo. Prodotta artigianalmente garantendo una maniacale cura dei dettagli, può ...