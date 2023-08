Torino | UFFICIALE | Emirhan Ilkhan va in prestito al Basaksehir

... 'Non abbiamo ricevuto alcuna comunicazionedalla compagnia, pertanto non possiamo né confermare né smentire la cancellazione del collegamento da e per. Abbiamo appreso soltanto dai ...Con la Roma sono solamente due i precedenti: il successo per 1 - 0 sull'Udinese a settembre 2021 con gol di Abraham e il pareggio per 1 - 1, sempre all'Olimpico, contro illo scorso novembre. ...PESCARA - 'Non abbiamo ricevuto alcuna comunicazionedalla compagnia, pertanto non possiamo né confermare né smentire la cancellazione del collegamento da e per'. Così in una nota Vittorio Catone , presidente della Saga, interviene ...

Infortunio Sanabria, il comunicato ufficiale del Torino Tuttosport

Dopo il rinnovo con la Juventus fino al 2025, è ufficiale il suo passaggio nel club spagnolo - militante in seconda divisione - con la formula del prestito annuale fino al 30 giugno 2024. Classe 2002, ...Il Torino ha ufficializzato la cessione in prestito di Emirhan Ilkhan, reduce dal prestito alla Sampdoria. Il giocatore, classe 2004 ed ex Besiktas, passerà all'Istanbul Basaksehir per un anno.