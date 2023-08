Torino | Schuurs verso l'Inter? Le ultime

... aveva già pronto il piano B: l'idea infatti era quella di provare l'affondo perdelSe non fosse arrivato il 27enne francese i nerazzurri avrebbero messo in atto il piano B con Peerdelo Giorgio Scalvini dell'Atalanta. In realtà il club aveva pronto anche un ...Marotta è ottimista, ma se il Bayern non libera il francese, l`Inter chiederàal

Torino, Juric accoglie Sazanov: Schuurs in partenza Footballnews24.it

È sembrato un Torino molto appannato e confuso quello sceso in campo ... che può giocarsi l'1v1 contro Schuurs. Il movimento dentro al campo da parte dei terzini ha causato problemi anche nella metà ...Si sarebbe arrivati a questo perché il Torino non ha trovato acquirenti che soddisfacessero le sue richieste per Schuurs e per Ricci e dovendo completare la rosa mancante di un centravanti e di un ...