Torino | il coniuge annuncia la morte del compagno | il manifesto funebre viene imbrattato con un insulto omofobo

Il coniuge annuncia la morte del compagno, insulti omofobi sul manifesto funebre: «Fr...ci» Corriere della Sera

In moltissimi hanno mostrato solidarietà al coniuge che aveva annunciato la morte del compagno e che ha dovuto subire questo triste gesto. Vediamo nel dettaglio che cosa è successo. Torino, manifesto ...A Torre Pellice, in provincia di Torino, il manifesto funebre del 76enne Adriano Canese, noto in zona per il suo lavoro nelle radio private, è stato imbrattato con una scritta omofoba. Sull'annuncio ...