Torino e Atalanta preparano il maxi scambio

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Nelle ultime ore si è aperto un asse di mercato particolarmente caldo trache coinvolge ben tre giocatori, Zapata, Buongiorno e Soppy, e un conguaglio economico in favore dei granata. I DETTAGLI DELLA MEGA OPERAZIONE TRAÈ in dirittura d’arrivo la trattativa che porterebbe Zapata e Soppy in granata, e Buongiorno in nerazzurro. L’ attaccante colombiano, che sembrava molto vicino alla Roma, si è detto disponibile all’approdo alla corte di Juric che sta cercando una punta da affiancare a Sanabria e Pellegri. Il giocatore arriverebbe a titolo definitivo sulla base di un contratto triennale a 2,7 milioni. Ma il tecnico granata dovrebbe avere a disposizione anche Soppy che si trasferirebbe in Piemonte con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 8 milioni di ...